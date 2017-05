Nel “derby della crisi” gli scommettitori vedono nerazzurro. A Marassi va in scena la sfida tra due squadre in caduta libera: il Genoa, che ha perso sei delle ultime sette partite (nelle quali ha racimolato solo un punto) ed è pericolosamente vicino alla zona retrocessione, e l’Inter, che non vince da sei ed è scivolata lontano dalla zona Europa League. Nonostante il momento no e una tradizione negativa a Marassi, dove non vincono dal 2011, i nerazzurri giocano da favoriti e hanno catalizzato la maggioranza delle scommesse. Su 888sport.it il «2» di Pioli, è dato a 1,74. L’ultimo successo nerazzurro a Marassi è stato uno 0-1, risultato che adesso è piazzato a 10 volte la posta. Quanto al Genoa, nemmeno il fatto di aver vinto gli ultimi tre scontri diretti in casa contro l’Inter aiuta: i rossoblu partono da dietro (dati a 4,60).