Alla fine tutto è stato risolto ma per qualche ora ieri si è temuto che le date dei recuperi delle gare non disputate domenica potessero suscitare molte polemiche a Genova.



Come stabilito dal Commissario straordinario della Lega Calcio Giovanni Malagò, il ventisettesimo turno di Serie A verrà recuperato tra il 3 e il 4 aprile prossimi. Una settimana importante per Genoa e Sampdoria essendo quella che precede il derby di ritorno.



In un primo momento però la gara dei blucerchiati contro i bergamaschi sembrava potesse essere fissata nella settimana successiva, andando in scena l'11 aprile. Una soluzione che ovviamente scontentava i rossoblù i quali si sarebbero presentati alla stracittadina del 7 aprile con alle spalle meno giorni di preparazione rispetto ai cugini.



Fortunatamente la Lega Calcio è tornata presto sui suoi passi, ricollocando la sfida di Bergamo in contemporanea con quella tra Genoa Cagliari ed evitando l'insorgere di polemiche di cui francamente non si sente alcuna necessità.