A chiudere il trittico di grandi match, domenica sera si giocherà il 221° Derby della Madonnina tra Milan e Inter, in “casa” dei rossoneri. La situazione è molto diversa dal derby del girone d’andata vinto dall’Inter per 3 a 2, con la cura Gattuso che ha ridato vigore a una squadra allo sbando durante la gestione Montella e che ora crede a un posto in Champions League. L’Inter, al contrario, dopo una prima parte di stagione da assoluta protagonista è attualmente alle prese con una crisi di gioco e di risultati e, in caso di sconfitta, vedrebbe i cugini avvicinarsi a soli quattro punti di distanza. Il match si presenta comunque molto equilibrato, con i rossoneri che si lasciano leggermente preferire da Stanleybet a 2.55, mentre la Beneamata è poco distante a 2.85. Il pareggio – risultato che ha contraddistinto i rocamboleschi derby della scorsa stagione – è il risultato meno probabile su www.stanleybet.it a 3.15.