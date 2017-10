Nell'ottava giornata del campionato tutte le big s’incroceranno tra loro in un weekend che si preannuncia di fuoco. Apriranno le danze Juventus e Lazio, impegnate nell’anticipo di sabato alle 18.00: per Stanleybet i bianconeri partono favoriti davanti al proprio pubblico a 1.56, mentre il colpaccio esterno della straordinaria Lazio d’inizio stagione pagherebbe 6.25 volte la posta giocata. Il pareggio, invece, è segnato in lavagna a 4.00. Alle 20.45 toccherà poi a Roma e Napoli: nella gara dell’Olimpico sono previsti spettacolo e un grande equilibrio, ma ancora una volta su www.stanleybet.it la vittoria dei partenopei è il risultato più probabile a 2.45. La possibilità che i giallorossi trionfino contro l’attuale capolista è comunque poco distante a 2.85, mentre la X tra le due compagini è il risultato meno probabile a 3.40. Domenica sera verrà invece servito il piatto forte della giornata, il derby di Milano. Una vittoria di una o dell’altra squadra potrebbe stravolgere quest’avvio di campionato, con i nerazzurri che potrebbero staccare i cugini di ben dieci punti dopo solo otto giornate e i ragazzi di Montella che potrebbero rientrare prepotentemente nella corsa ai piani alti della classifica. Secondo Stanleybet, nel derby della Madonnina che dovrebbe portare il record d’incassi della Serie A la favorita è la formazione di Spalletti, data vincente a 2.20, mentre l’affermazione dei rossoneri in “casa” dei cugini è bancata a 3.40. La quota del pareggio – che sarebbe il terzo consecutivo tra i due club meneghini – si assesta, invece, a 3.30. Completano il turno sulla lavagna di Stanleybet: Fiorentina – Udinese (1 1.68 – X 3.90 – 2 5.00), Sassuolo – Chievo Verona (1 2.35 – X 3.25 – 2 3.15), Bologna – Spal (1 1.85 – X 3.35 – 2 4.70), Sampdoria – Atalanta (1 2.75 – X 3.15 – 2 2.70), Crotone – Torino (1 3.90 – X 3.40 – 2 2.00), Cagliari – Genoa (1 2.30 – X 3.30 – 2 3.40) e Hellas Verona – Benevento (1 1.93 – X 3.40 – 2 4.15).