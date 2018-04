All’andata la vittoria dell’Inter, poi quella del Milan nella sfida di Coppa Italia. Bilancio in parità per il derby di Milano di questa stagione e pronostico in bilico per la terza sfida del 2017/2018, in programma domani sera. Nel recupero della 27ma giornata, le scelte di quotisti e scommettitori sono più equilibrate che mai: a spuntarla, ma solo di un soffio, sono i nerazzurri, dati a 2,65 sul tabellone Microgame. Vale 2,75 l’«1» di Gattuso e i suoi, che arrivano dall’impegnativa trasferta contro la Juve, mentre per il pareggio l’offerta sale a 3,20. Altrettanto indecisi gli scommettitori, stavolta con un leggero margine a favore dei rossoneri. Sul Milan è andato il 38% delle giocate, l’Inter si assesta al 35% e anche in questo caso la «X» è ultima con il 27% delle scelte. Quattro gli Over consecutivi centrati nei derby di campionato: un’altra partita con almeno tre reti complessive pagherebbe 2,05, per il Goal la quota scende a 1,78.