Barriere abbassate allo Stadio Olimpico per Lazio-Roma, ma controlli molto rigidi e misure anti-terrorismo. Come riporta il Corriere dello Sport, stasera cancelli aperti dalle 18, ci saranno 1000 agenti e 770 Stewart a vigilare sulla stracittadina in notturna, un banco di prova importante per giudicare la maturità delle tifoserie.