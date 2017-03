Al derby di campionato tra Torino e Juventus manca ancora circa un mese e mezzo, le due società ne hanno però iniziato uno di mercato: l'obiettivo comune di granata e bianconeri è il difensore brasiliano Lyanco.

Lo scorso gennaio la Juventus aveva provato a imbastire una trattativa con il San Paolo, club che detiene il cartellino del calciatore, ma l'affare non andò in porto: la società bianconera ha comunque continuato a tenere vivi i rapporti con la squadra brasiliana ma, secondo quanto riportato dal giornale sudamericano Globoesporte, il Torino l'avrebbe superata nella trattativa. "La trattativa tra San Paolo e Torino è in uno stato avanzato - scrive il media brasiliano - un accordo con la Juventus, che vorrebbe girare Lyanco in prestito al Sassuolo per farlo adattare al campionato italiano, è invece al momento improbabile".