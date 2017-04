L'ex tecnico della Juventus e attuale allentatore della Francia Didier Deschamps ha parlato ai microfoni di Sky per commentare il sorteggio di Champions League: “La partita di ritorno in casa a Torino sarà un vantaggio per Allegri che è uno dei migliori tecnici in circolazione. Non credo che la Juventus commetterà l'errore di sottovalutare l'avversario perché è abituata a giocare a certi livelli. Il Monaco oggi è una squadra piena di giovani talenti, gioca quasi sempre con 4-4-2 classico ed è molto forte sulle ripartenze. Mbappé? E' incredibile quello che sta facendo alla sua età. È un fuoriclasse molto giovane, sta facendo le cose presto e molto bene. Può crescere ancora.”