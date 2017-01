Dopo il debutto in Coppa Italia contro la Juventus, mercoledì scorso,, persa 2-1 dai rossoneri. In entrambi i casi, molto saggiamente, Montella lo aveva destinato alla panchina, lasciando Bonaventura a sinistra e Suso a destra nel reparto d’attacco. In Coppa, subentrando a Bacca all’80’, era stato utilizzato da prima punta, un po’ per necessità, un po’ per sorprendere la retroguardia juventina. Infatti proprio da un attacco improvviso della profondità, effettuato dallo spagnolo senza palla, era nata l’ultima grande occasione del Milan; servito sulla corsa da Bertolacci, aveva seminato prima Bonucci, poi Rugani con un ottimo controllo, per poi tentare il piatto sinistro a incrociare davanti a Neto, da posizione molto defilata. Ieri, invece, sebbene non sia partito titolare, Deulofeu ha giocato ben più di un tempo, mostrando alcune delle sue giocate più caratteristiche. Entrato al posto di Bonaventura intorno al 26’, quando il Milan conduceva già per 1-0 proprio grazie a un gol del suo numero 5, il nuovo esterno di Montella si è andato a posizionare sulla fascia sinistra.Al suo ingresso in campo, centrocampisti e difensori hanno cominciato subito a servirlo in ampiezza. Paletta, Locatelli e Kucka soprattutto, provavano il cambio di gioco sui piedi dello spagnolo che, larghissimo, quasi a pestare il fallo laterale, aveva il compito di puntare il terzino friulano. E’ stato un repentino e naturale mutamento d’impostazione; mentre Bonaventura andava dentro il campo scambiandosi di frequente con Pasalic, Deulofeu, al contrario, sempre su indicazione di Montella, doveva restare alto e il più possibile aperto, consentendo così alla giovane mezzala croata di rifiatare o di inserirsi centralmente.. Benvenuto in Serie A.Questo è il suo primo tentativo, abortito perché. Deulofeu non forzerà, si appoggerà dietro: è appena entrato, a freddo, senza riscaldamento, e pur essendo Faraoni malconcio e in procinto di uscire per infortunio, non arrischierà un dribbling altamente improbabile. Per non avere rotto il fiato, il primo tempo dello spagnolo tuttavia non sarà esaltante. Qualche sprazzo sì, come quello del 45’.doppi passi, palla spostata a destra e rapida sterzata a puntare il fondo, in prossimità dell’area piccola. I due bianconeri restano inchiodati sul posto, peccato arrivi la lettura di Felipe, in questo caso intelligentissimo ad anticipare le intenzioni di Deulofeu. Palla in corner. Nella ripresa, però, lo spagnolo ha dato il meglio, specialmente nel primo quarto d’ora.. Oltre alle discese palla al piede verso il centro dell’area, da cui sono nati gli assist per Suso e per Bacca, Deulofeu ha affrontato di nuovo la situazione precedentemente analizzata. Stavolta però con successo, dal momento che Felipe, pur avendo fatto la stessa lettura, non è riuscito a scalare per tempo., quella delimitata dal lato corto dell’area piccola. Da lì lo spagnolo ama servire i compagni con passaggi semplici e diretti, dopo aver attirato su di sé diversi componenti della difesa avversaria. Può farlo a sinistra come a destra, l’efficacia è quasi la stessa. A piede invertito, vale a dire dove ha giocato ieri, aumentano le soluzioni (e cresce così la sua imprevedibilità) poiché può scegliere di accentrarsi. Purtroppo per il Milan, in questo caso, nonostante i quattro uomini liberi, il pallone messo in mezzo non frutterà.. Prima di parlare delle responsabilità rossonere, che sono davvero tante e tutte concatenate, vorrei farvi notare da una parte le posizioni di Suso e Abate, dall’altra quella di Deulofeu. Suso, nel secondo tempo soprattutto, si accentrava per ricevere tra le linee, mentre Abate si alzava sulla fascia. L’ex giocatore dell’Everton invece, tendeva a rimanere alto, largo. Con l’ingresso in campo di Vangioni, tuttavia, proverà anche lui a muoversi senza successo in orizzontale, spostandosi verso il centro del capo. Anche per questo, forse, dopo il raddoppio bianconero uscirà un po’ dalla partita per poi rientrarvi nel finale.Mentre si appresta ad entrare Vangioni per De Sciglio infortunato, in inferiorità numerica Kucka decide di non passarla semplice ad Abate, ma di forzare per Suso, che non ci arriva; allora l’Udinese riparte, e dalla difesa pescano Thereau, molto abile nel liberarsi di Paletta, salito avventatamente in pressing su di lui. Il contropiede è innescato.(De Paul segnerà in questa occasione).. A sua discolpa va però aggiunto che è un classe 94 (come Berardi, per intenderci..) e che questa ingenuità qui, resta comunque un’ingenuità collettiva.