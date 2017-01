Venerdì il frettoloso annuncio con retromarcia, ieri sera l'arrivo all'aeroporto della Malpensa, oggi visite mediche e firma: il Milan accoglie Gerard Deulofeu. L'ala spagnola (classe 1994 scuola Barcellona) arriva in prestito oneroso dall'Everton per 750 mila euro più circa un milione netto d'ingaggio fino a giugno: la spesa sarà anticipata da Fininvest e poi coperta dai cinesi di Sino Europe Sports al momento del closing.



8.30 Deulofeu è arrivato in auto presso la casa di cura La Madonnina di Milano, dove questa mattina si sottopone alle visite mediche di rito, prima di recarsi a casa Milan e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al termine della stagione. Montella potrebbe convocarlo già per la sfida di mercoledì sera in coppa Italia allo Juventus Stadium.