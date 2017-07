Gerard Deulofeu ha dichiarato di voler rimanere al Barcellona, club che ha recentemente esercitato il diritto di riacquisto per riportarlo in blaugrana dall'Everton. Questo nonostante l'interesse di Juventus e Milan - squadra in cui il giocatore ha militato in prestito negli ultimi sei mesi - per il suo cartellino. "Sono molto felice di essere di nuovo qui", spiega l'esterno spagnolo a Cadena Cope: "Sono ambizioso e voglio giocare con i migliori. Sicuramente quest'anno il mio obiettivo sarà quello di conquistarmi un posto da titolare. Amo stare a Barcellona, la mia casa è qua. È stato un peccato non avere una possibilità prima di questo momento, ma adesso che sono qui, spero di iniziare il prima possibile".