Nuove sirene inglesi per Niang. Secondo Tuttosport, l'attaccante francese del Milan è nel mirino del West Ham. Che sta cercando un esterno offensivo prima di dare il via libera alla cessione dell'algerino Feghouli, già in trattativa con la Roma. Le alternative per il club inglese sono Snodgrass o Batshuayi, quelle per i giallorossi Musonda, Jesé e Deulofeu. Su quest'ultimo è però in netto vantaggio il Milan, sempre più convinto di riuscire a convincere l'Everton a cederlo in prestito.



MOUTINHO - La Roma cerca anche un centrocampista sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il sogno di Spalletti è Moutinho. Il portoghese, 30 anni, è sotto contratto fino al 2018 col Monaco e ha uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.