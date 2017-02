Gerard Deulofeu, acquisto di gennaio del Milan, ha parlato del suo approdo in rossonero e del rapporto con Suso: ''Prometto che darò il massimo in ogni partita, lotterò per il Milan che è un grande club. Essere qui è una grande occasione per me, spero di segnare tanto e fare tanti assist. Suso? Sono stato con lui in Nazionale, abbiamo un bel rapporto. Spero che in campo potremo dare una mano importante al Milan per vincere. Ci sono tante belle squadre in Italia, tatticamente molto forti. Sono molto contento delle prime due partite che ho giocato, spero di fare ancora meglio nelle prossime. Per me, comunque, la cosa più importante è giocare, non conta se a destra o a sinistra. Normalmente gioco a destra, ma posso giocare anche a sinistra dove ho maggiori possibilità di fare gol e assist. A Barcellona ho imparato tanto da giocatori come Messi, Xavi e Iniesta. Allenarmi con loro è stata una grande occasione, sono stato fortunato. Quando lavori con loro capisci perchè sono tra i migliori al mondo, sono incredibili. Anche se si perde una partita, al Barça ti insegnano che il giorno dopo ti devi allenare sempre bene''.