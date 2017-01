Milan. Solo Milan, a tutti i costi. In questi giorni e anche nelle ultime ore, Gerard Deulofeu sta spingendo in un'unica direzione. Rossonera. Perché l'ala dell'Everton ha deciso di cambiare aria, troppo forte la tentazione della Serie A e la chiamata di un Milan che su di lui vuole puntare con decisione. In Premier League gli spazi per Deulo, come tutti lo chiamano sin da piccolo, di recente si sono ridotti. Al Milan potrebbe giocarsi un posto, magari risultare uomo decisivo a gara in corso, sicuramente sentirsi protagonista.



FORCING TOTALE - Dall'entourage del giocatore filtrano ancora attesa per la risposta dell'Everton. Intanto, Deulofeu ha chiesto nuovamente al manager Koeman di essere lasciato libero per questa nuova esperienza. L'allenatore dei Toffees ha preso tempo, ma ha compreso l'insistenza dello spagnolo, più carico che mai per una nuova avventura e ormai fuori dal progetto Everton. Ecco perché è lui a spingere, forzare, rinvigorito da un fattore in più: sa che Vincenzo Montella lo stima moltissimo, potrebbe davvero giocarsi le sue carte in rossonero.



IDEA RISCATTO - C'è di più. Direttamente dal Milan, nelle trattative e nei dialoghi avuti con Gerard Deulofeu, è stato garantito al giocatore che questo prestito con diritto di riscatto non è una semplice operazione di 6 mesi su un tappabuchi. Ma la formula obbligata vista l'impostazione del mercato rossonero, perché potendo comprarlo, il Milan avrebbe volentieri investito subito su di lui. Chiaro, dovrà dimostrare il suo valore; ma il riscatto è un'idea già presente nei piani rossoneri, sia dell'attuale Milan che di quello cinese. Rassicurazioni importanti che hanno aiutato Deulofeu nel convincimento: ora è lui a spingere, aspettando la risposta dell'Everton. Sarà anche la sua settimana.