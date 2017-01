Il Milan ha intenzione di attendere ancora l'Everton per Gerard Deulofeu. Non è ancora arrivato l'ok degli inglesi alla proposta ufficiale e definitiva formulata ieri, possibile sviluppo nelle prossime ore. Galliani è disposto ad aspettare, non si è posto limiti di tempo, conscio di aver fatto quanto possibile.



LA STRATEGIA - Un tira e molla che si sta protraendo da giorni, con il club rossonero che si è spinto fino al prestito oneroso da 500000 euro con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Uno sforzo importante, considerando le difficoltà attuali, che ha ottenuto il via libera anche da parte della Sino-Europe Sport. Ecco perchè, nonostante l'Everton stia prendendo tempo, il Milan è tranquillo. Ha cercato di avvicinarsi ai desideri del club inglese, modificando la prima offerta che prevedeva un prestito secco.



INSERIMENTO WOLFSBURG - Lo spauracchio si è materializzato e risponde al nome del Wolfsburg. I biancoverdi hanno già presentato un'offerta migliore sul tavolo dei Toffees. Un inserimento che va tenuto in grande considerazione ma ci sono altri dettagli che rendono Galliani e Maiorino convinti di essere davanti. In primis, la volontà del giocatore: Deulofeu vuole il Milan, considerata la meta ideale per rilanciare la propria, seppur giovane, carriera. Senza considerare gli ottimi rapporti con il Barcellona, che ha già dato il suo benestare a questo tipo di operazione. Rimane grande ottimismo, la palla adesso passa all'Everton.