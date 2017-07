Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, parla a Sportitalia dell'arrivo di Marco Andreolli dall'Inter: "Abbiamo scelto lui perché è un giocatore importante, che va a colmare esattamente la necessità che avevamo, cioè di avere più esperienza e ancora più peso in difesa. Lui perché è un giocatore esperto, un giocatore anche di profilo internazionale ed è un giocatore che anche dal punto di vista umano ci ha colpito molto per la serietà, la professionalità, la voglia di combattere che trasmette persino quando ci si parla per qualche minuto. Quindi sia dal punto di vista tattico che umano ha proprio tutte le caratteristiche necessarie per noi".