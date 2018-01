Raffaele Vrenna, dg del Crotone, ha parlato a Sportitalia alla vigilia della sfida contro il Milan e ha toccato anche l'argomento mercato: "Veniamo da tre sfide difficilissime, loro sono intenzionati a fare bene e sarà dura fare bene. Vincerà chi avrà più fame di vittoria, è una gara difficile da pronosticare. Gattuso e Mirabelli? Loro i calabresi e noi i milanesi con Zenga... Sono una squadra più blasonata di noi, arriviamo con l'umiltà della piccola ma con fame, siamo difficili da affrontare. Cutrone vicino in estate? Sì, l'abbiamo trattato per tutta l'estate, poi sappiamo come è andata: è stato dichiarato incedibile, ha fatto anche gol alla prima... Sarebbe stato bello portarlo a Crotone ma sta facendo bene quando viene chiamato in causa, è un ottimo giocatore. Il mercato di gennaio? Andrà via qualche giocatore scontento, che non trova spazio. Nel mercato estivo abbiamo fatto abbastanza, ci sono giocatori che vogliono andare a giocare. I ruoli che saranno da rivedere saranno difesa e centrocampo ma non escludo altri arrivi. Capuano del Cagliari? Non faccio pronostici, preferisco avere il gatto nel sacco. Cerco di aspettare i risultati fatti prima di parlare, sul mercato. Spero sia un mercato proficuo, dobbiamo rimpiazzare parecchi giocatori che andranno via e speriamo bene. Pinamonti? E' un giocatore importantissimo, nell'orbita della prima squadra, andiamo cauti. Abbiamo ottimi rapporti con tutti, con l'Inter in particolar modo e questo si crea quando lavori bene coi giovani. Tonelli? Profilo interessante, è un giocatore molto importante. Sarebbe un ottimo rinforzo per il Crotone. L'addio di Nicola e l'arrivo di Zenga? Nicola ha preso delle decisioni di sua spontanea volontà, è stato un momento no. Lo abbiamo rimpiazzato con Zenga che sta facendo grandi cose e ha portato entusiasmo, una ventata importantissima per la squadra, per il gruppo storico".