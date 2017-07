Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il direttore generale dell'Osasuna ha spiegato il motivo del passaggio dell'esterno spagnolo classe '95 Alejandro Berenguer al Torino dopo essere stato a lungo corteggiato dal Napoli: "Non ci è mai arrivata un'offerta ufficiale dal Napoli. Il club azzurro è stato sempre corretto con noi e Giuntoli ci aveva chiesto qualche giorno per presentare un’offerta ufficiale all’Osasuna per Berenguer. Sono entrati in contatto con l’agente del giocatore per trovare un accordo che ha trovato. Poi, 2 settimane fa, precisamente venerdì c’è stato un incontro all’aeroporto di Madrid tra tutte le parti in causa. Il Napoli in quell’occasione ci ha portato un’offerta, l’Osasuna ha risposto con una controproposta alla quale il Napoli avrebbe dovuto rispondere a sua volta attraverso l’agente di Berenguer. L’agente del calciatore ci ha comunicato che non ha avuto più notizie dal Napoli e quindi considerava naufragato l’affare. Ci ha, invece, portato due offerte: una dal Torino e una da parte dello Spartak Mosca. Berenguer ha messo in dubbio l’interesse del Napoli e temeva che potesse abbandonarlo per cui ha accettato la proposta del Torino, quando è arrivata".