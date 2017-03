Nikola Milenkovic è un giocatore della Fiorentina e sebbene non sia ancora arrivata l'ufficialità da parte dei due club, a confermare l'affare concluso è stato il direttore generale del Partizan Belgrado, Milas Vazura che parlando ai microfoni di zurnal.rs in Serbia ha dichiarato: "L'affare è fatto, dal 1 luglio il giocatore sarà della Fiorentina. Il costo dell'operazione sarà di 5,1 milioni di euro e questo è uno degli affari più importanti degli ultimi 10 anni per il nostro club. C'erano anche altre squadre, Milenkovic interessava molto anche all'Amburgo. Non ci sarà nessuna percentuale per noi in caso di cessione futura da parte del club italiano. Vorrei elogiare il calciatore per come ha affrontato questa trattativa".