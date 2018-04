Il dg dell'Udinese, Franco Collavino, dopo la sconfitta contro il Crotone ha fatto il punto a Sky Sport sul futuro di Massimo Oddo: "Il momento è particolarmente complicato, siamo dispiaciuti per questa situazione: riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore, preferendo non prendere nessuna decisione a caldo riservandoci 24 ore per comunicare le nostre decisioni. La contestazione ci lascia tanta amarezza, il pubblico friulano si è comportato sempre con grande civiltà, anche in questo periodo dove abbiamo collezionato sconfitte: siamo terribilmente dispiaciuti per l'episodio accaduto allo stadio, sono stato informato sul fatto che sia stato ferito uno steward. Come società esprimo piena solidarietà al ragazzo e faccio i complimenti a tutti gli altri steward che hanno svolto il servizio in maniera esemplare. Come si esce da questo momento? E' difficile fare valutazioni a riguardo: dopo 11 sconfitte sembra manchi proprio tutto. In realtà così non è: preferiamo aspettare ancora qualche ora per valutare con lucidità le decisioni. E' evidente che la situazione sia critica, ma abbiamo ancora qualche margine di sicurezza, 4 punti sulla terzultima e partite da giocare: non siamo già retrocessi, possiamo ancora cambiare le nostre sorti".