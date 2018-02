Pralando ai microfoni dell'agenzia spagnola EFE, il direttore generale del Valencia, Mateu Alemany, è tornato a parlare dei problemi legati al Fair Play Finanziario del club spagnolo e della situazione legata ai due giocatori in ballo lungo l'asse di mercato con l'Inter, Joao Cancelo e Geoffrey Kondogbia.



PROBLEMA FAIR PLAY FINANZIARIO - "La crescita sportiva del club passerà dalla vendita di giocatori per un importo di almeno 45 milioni di euro. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione del club in ottica FFP a fine stagione. Le cessioni sono un presupposto che deve compiersi e la società deve scegliere tra migliorare in ambito FFP partendo da queste vendite per poi avere l'opportunità di ingaggiare giocatori più costosi e di maggior qualità, oppure no"



VENDERE PER COMPRARE - "Se vendi hai dei presupposti migliori e puoi accedere ai migliori calciatori, se decidessimo di non vendere l'accesso ai migliori giocatori si ridurrebbe. Tra queste due opzioni preferiamo quella che ci dia più potenziale, anche se è importante mantenere l'equilibrio".



IL RISCATTO DI KONDOGBIA - "Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la clausola per il riscatto, ho revisionato tutti i documenti e siamo completamente d'accordo con il giocatore e con l'Inter. Prima di quella data prenderemo una decisione, siamo ovviamente contenti del suo rendimento".



CANCELO, DISCORSO INCROCIATO - "In quanto a Joao Cancelo, è una situazione come quella di Kondogbia, sono operazioni incrociate e vincolate. Le date di scadenza coincidono e anche quelle di pagamento. Cancelo gioca titolare, la decisione spetta all'Inter. Non abbiamo parlato e non abbiamo chiesto niente al club italiano. Anche loro hanno tempo fino al 31 maggio, dipenderà da loro e dal giocatore".