Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia, parla in conferenza stampa in vista delle due amichevoli con Argentina e Inghilterra di 23 e 27 marzo: "La nostra volontà sarà quella di imporre il gioco. Anche se si tratta di semplici amichevoli, il risultato sarà fondamentale poiché non credo che a qualcuno piaccia perdere. Balotelli? Ho sempre detto che, soprattutto per gli attaccanti, i numeri sono molto importanti, soprattutto quelli delle reti. Ma solo quelli non bastano, servono anche certi tipi di prestazione. Ho osservato attentamente e valutato: credo che per il bene della Nazionale le scelte operate siano le migliori. Una chiusura nei confronti di Mario non ci sarà mai, al momento mi sono sentito di scegliere così. Non è stato escluso per motivi comportamentali anche perché non ha fatto assolutamente nulla. Le mie valutazioni sono scaturite da un discorso ampio che riguarda il campo, le prestazioni".



SU BUFFON - "Credo che la sua presenza sia un modo per aggregare il gruppo, importante non solo all'interno del campo ma anche fuori. Giocherà una o due partite, deciderò in base a quello che vedrò in allenamento. Abbiamo anche Donnarumma che per solo un errore è diventato improvvisamente scarso, Perin ho avuto modo di allenarlo ai tempi dell'Under 20"".



SUL FUTURO - "Non penso che questo sia il problema più importante, anche se è normale che nel mio piccolo proverò a mettere in difficoltà chi dovrà compiere la scelta del nuovo commissario tecnico".



SU CUTRONE E CHIESA - "Patrick è in azzurro dai tempi dell'Under 15, le prestazioni ed il suo grande entusiasmo mi hanno convinto, oltre ai goal ovviamente. Mi ricorda un po' Belotti. Federico è in grado di rimanere nel giro in modo permanente, anche se a parlare sarà ovviamente il campo".



SULLA DIFESA - "Purtroppo abbiamo perso Chiellini, oltre a Caldara e Romagnoli, per poi aggiungere Astori... Centrocampo? Jorginho e Verratti sono in grado di giocare insieme, Gagliardini può agire da vertice basso ma dipende da chi siano gli altri due. Per me Marco ha tutto per diventare un giocatore molto importante. Forse è giudicato con troppa severità, ma può fare di più, tutti si aspettano di più. Gli chiediamo un salto di qualità".