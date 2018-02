Il nuovo commissario tecnico dell'Italia, Gigi Di Biagio, ha parlato a Coverciano in occasione della presentazione dello stage organizzato per la Nazionale in vista delle sfide amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Tanti i temi trattati, a partire dalla gestione dei senatori e dei possibili addii alla Nazionale.



NUOVA AVVENTURA - "Ho la voglia di dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l'allenatore della Nazionale e deve fare qualcosa di buono per la squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l'appellativo la mia priorità".



BUFFON - "Ho parlato con alcuni dei senatori perché volevo capire se avessero effettivamente la voglia di chiudere con la Nazionale. Ho parlato con Buffon, gli ho proposto di fare altre 2-3 partite e decidere perché un giocatore come lui non dovrebbe chiudere con una partita come quella contro la Svezia".



GLI ALTRI SENATORI - "Barzagli ha confermato invece di voler lasciare. Chiellini sarà con noi, De Rossi non farà parte del gruppo, al momento è alle prese con problemi fisici".



IL RUOLO - "Nei miei incarichi in Federazione ho convocato circa 150 giocatori. So quale è il mio ruolo, sono realista ma ambizioso. Oggi non è importante l'allenatore della Nazionale ma il rilancio del nostro calcio. Sono 8 anni che sono in Federazione, conosco molto bene l'ambiente ed i ragazzi".



FUTURO - "In cuor mio ho la voglia di mettere in difficoltà chi dovrà scegliere il prossimo Ct ma adesso ho soltanto in mente il futuro del calcio italiano. Ci sarà un lavoro di concerto con Evani perché è cruciale fare squadra".



GIOVANI - "Bisogna avere il coraggio di puntare sui giovani. Quello che ho sempre detto ai miei ragazzi è che quando si renderanno conto che giocare davanti ad 80.000 spettatori non influenzerà il loro stato d'animo potranno sentirsi pronti".



BALOTELLI - "Seguo costantemente Mario. Al momento delle convocazioni valuteremo se portarlo o no. Per adesso non abbiamo preso nessuna decisione".