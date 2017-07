Donato Di Campli, agente di Verratti, Favilli e Orsolini, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport, raccontando il proprio mercato, al via nella giornata di oggi.



IL MERCATO PIU' SCOPPIETTANTE DEGLI ULTIMI ANNI - "Già lo è, perché rispetto a prima c’è qualche soldo in più. L’ingresso di nuovi capitali favorisce sicuramente il mercato, che negli ultimi anni era un po’ piatto. Anche se ancora siamo lontani dal livello di una volta, ad oggi sono poche squadre che hanno soldi 'freschi'".



CHI MEGLIO? - "In questo momento credo che sia ancora presto per dirlo, ma fino adesso il Milan mi sembra la società più attiva: sta rifondando la squadra, però ad oggi secondo me dobbiamo aspettare per tirare le somme. Manca ancora tanto tempo, è presto per poter dare un giudizio".



GIOVANI DA PRENDERE - "Il mio acquisto sarebbe sicuramente Schick, ma l’ha già preso la Juventus. Nei prossimi anni diventerà certamente un giocatore importante insieme a Favilli dell’Ascoli. Ecco, secondo me per Andrea la Juventus può essere la squadra ideale in futuro".



OPERAZIONE DEI SOGNI - "Le operazioni dei sogni potrebbero essere tantissime, è difficile sceglierne una sola. Dipende da molti fattori, qualsiasi trasferimento può diventare quello ideale. Ma se devo fare un nome, allora dico il trasferimento del nuovo gioiellino Mbappé dal Monaco al Real".



COLPO DELL'ESTATE - "Una grande operazione può farla l’Inter con l’arrivo di Borja Valero. Ma anche la Juventus se alla fine dovesse arrivare Bernardeschi, e ci sono grandi possibilità che riescano a chiudere l’operazione. Certo, poi bisogna vedere i tifosi della Fiorentina come prenderebbero questa doppia partenza...".