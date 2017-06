Donato Di Campli ha fatto il punto sul mercato dei suoi assistiti parlando anche di Mamadou Coulibaly, a lungo accostato alla Juve ma per il quale l'Inter sembrava essere in pole. I bianconeri, però, sono ancora in corsa, come conferma l'agende del ragazzo: "In questo momento non lo so, sono in vacanza e non mi ha chiamato ne l'Inter ne il Pescara. Verratti? Si susseguono voci e continue notizie che non fanno bene a nulla. Barcellona? Di questa cosa preferisco non parlare proprio perché vogliamo tenere un profilo bassissimo", ha dichiarato a Sky Sport.