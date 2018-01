In estate Marco Verratti ha deciso di lasciare Donato Di Campli, l'agente che lo seguiva dai primi passi al Pescara, per passare a Mino Raiola, l'agente di Ibra, Pogba, Donnarumma, Lukaku e tutti gli altri. Donato Di Campli torna sul centrocampista del Paris Saint-Germain e sulla fine del loro rapporto a Tuttosport: "Per me Marco non esiste più. Il problema è che io non mi sono battuto soltanto contro un club ma contro uno Stato. Sono finito spazzato via come un granello di sabbia. Col Psg ho vissuto l’esperienza più brutta della mia vita, nel nostro mondo non esiste riconoscenza, io ho avuto modo di constatarne l’assoluta mancanza. Se penso a tutto quello che c’è stato... Sono stato malissimo".



SU NEYMAR - Due parole poi su Neymar al Real Madrid: "Nessuno lo sposterà da Parigi. E vale anche per gli altri. Lo sceicco ha potenzialità al di là di qualsiasi altro club e i giocatori sono in una sorte di prigione dorata a cui non vogliono rinunciare, perché quei contratti sono impossibili altrove".



SU PASTORE - Infine, Javier Pastore: "Sono stato anche in vacanza con Javier, è un ragazzo fantastico. E ovviamente non gli piace giocare poco, però con i contratti che ci sono lì a Parigi..."