Donato Di Campli, procuratore di Marco Verratti e Riccardo Orsolini, ha parlato della situazione dei suoi assistiti che sono al centro delle voci di mercato. L'ex giocatore del Pescara, a detta del suo agente, al momento è fuori dalla portata di tutti i club italiani: ''Verratti via dal Psg? Ormai è un tormentone. Lo ribadisco, per portarlo via serve un'offerta fuori dalla portata dell'Italia. Credo sia incedibile. Ipotesi Inter? Tutte le grandi squadre lo seguono, il problema è che Marco è già in una grande squadra che non vuole privarsi dei suoi campioni''.



CAPITOLO ORSOLINI - Di Campli ha anche parlato di Riccardo Orsolini, giocatore attualmente in forza all'Ascoli che sta facendo benissimo in Serie B ed è seguito da diversi top club tra cui il Napoli: ''Il Milan ieri ci ha comunicato che i cinesi non hanno avallato l’acquisto del giocatore. Il Napoli mi ha chiesto il calciatore così come altre squadre italiane, valuteremo nei prossimi giorni con l’Ascoli e con la famiglia. Credo sia pronto a trasferirsi già a gennaio, la situazione è calda. Ipotesi Napoli e prestito in un’altra squadra? Non so, posso dire che una delle condizioni per il trasferimento del calciatore è crederci. Accostamento con Robben? Mi ritrovo a vivere le stesse sensazioni che provavo con Verratti quando è andato al Psg. Riccardo è uno dei profili più importanti del calcio italiano in questo momento. Siamo di fronte al futuro del nostro calcio. Bisogna scommetterci immediatamente, non conta la carta d’identità se un calciatore è forte e dimostra in un campionato importante come quello di B di essere già pronto e forte. Se il ragazzo merita di giocare gioca, altrimenti farà la gavetta, ma bisogna dar spazio ai giovani che meritano. Napoli in pole? No, non è stata fatta ancora nessuna scelta. Ho parlato con Giuntoli, una persona con acume e intelligente e che vede lungo. Ho esplicitato i miei dubbi, avremo modo di discutere''.