Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine dell'evento Star Sixes, l'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha parlato della situazione delle due squadre romane, definite però provinciali: "Il problema è che se pensi di essere il re di Roma e poi arrivi quinto, sesto o ottavo non potrai mai pensare di vincere qualcosa di importante perchè questo è un modo provinciale di pensare. La Capitale, i derby, sono cose importanti, ma se ti focalizzi sempre sulle disgrazie dell’altro sarai sempre un finto vincente. Questo capita sia alla Lazioche alla Roma da tanti anni, ed è un problema. Lo dicono tutti, lo sanno anche i tifosi. Alla Roma sapevano che non sarebbero arrivate stelle, con Monchi si lavora così: è uno scopritore di talenti, anche non più giovanissimi che possono diventare dei campioni. Però a Roma si chiede sempre di più: i giallorossi sono arrivati secondi nell’ultimo campionato, soprattutto per questo è difficile pensare ad un progetto a lunga scadenza con giocatori giovani».