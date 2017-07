Parlando a Sky Sport, l'ex attaccante e opinionista Paolo Di Canio ha parlato del passaggio di Bonucci al Milan: "C’è una società che sta spendendo una fortuna e uno come Bonucci non pensavo che potesse arrivarci e soprattutto Bonucci che poteva andare in club più vincenti è andato al Milan. È stata una scelta ponderata ma affascinante, si è rimesso in discussione, è una scelta affascinante. Complimenti a lui”.