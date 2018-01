Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport, dice la sua sulla diatriba Conte-Mourinho: "Antonio è caduto nel tranello di Mourinho. Il tecnico del Chelsea è uno dei più bravi al mondo, ma su quel piano ha vinto 10 a 0 Mourinho. Non voglio dire chi ha ragione, però stanno sbagliando tutti e due. Però se tu cerchi di fare la guerra su quel piano ti devi documentare, non arrivare con l’istinto e con la rabbia di dire cose e rischiare poi di sbagliare anche la terminologia perché ha già vinto il tuo rivale. Perché Mourinho è un maestro in questo, perciò non ti dovevi buttare in questa storia secondo me".