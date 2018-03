L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato a margine di una lezione che ha tenuto all'Università Tor Vergata di Roma: "Credo che sia bello fare una lezione all'università in veste di docente, una cosa che mi è sempre piaciuta ma che non ho mai avuto l'opportunità di fare".



LA CHAMPIONS CONTRO IL BARCELLONA - "Credo che sia una bellissima sfida. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati qui a sfidare il Barcellona. Affronteremo la gara con grandissimo rispetto per l'avversario che avremmo di fronte, ma nessuna paura o timore. Dobbiamo andare lì e fare quello che sappiamo fare consapevoli che affronteremo i più forti del mondo".



LA GARA COL NAPOLI - "La scossa è arrivata al San Paolo contro il Napoli? Credo di sì. Abbiamo fatto benissimo all'inizio, poi un periodo un po' brutto e credo che questo sia stato sotto gli occhi di tutti. Ora sono contento: siamo tornati ad essere una squadra forte e compatta, ma soprattutto equilibrata che è la cosa fondamentale".

IMPEGNO MENTALE - "Quanto pesa a livello mentale una sfida così speciale? Rispondo da allenatore. Prima c'è il Bologna, poi ovviamente la sfida con il Barcellona crea e porta entusiasmo. Con il Barcellona poi sarà importante fare bene già all'andata".



SCHICK - "Schick? Noi dobbiamo dargli tempo di crescere e migliorare. Ho fatto delle scelte ben precise in alcuni momenti scegliendo alcuni giocatori rispetto agli altri. Ma bisogna anche dire che lui si è allenato meno rispetto agli altri. Ha grandi mezzi, ma si sta calando benissimo in questa realtà e mi fa piacere".



NON PENSO AL MERCATO - "Mercato? Non ci penso io e non ci devono pensare i ragazzi. Siamo tutti proiettati al Campionato e alla Champions. Non credo che nessuno si stia facendo distrarre dalle voci perché sono dei professionisti e sanno discernere tra quelle vere e quelle false. Per cui so di avere grandi uomini nel mio spogliatoio che sono concentrati su questo finale di stagione e non a quello che accadrà dopo il termine del campionato".