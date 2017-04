Eusebio Di Francesco è probabilmente in pole position per la successione di Paulo Sousa alla Fiorentina però è anche legato da un contratto con scadenza giugno 2019 con il Sassuolo, con tanto di clausola rescissoria fissata a tre milioni di euro. Come può essere possibile per il tecnico scindere questo accordo ed essere libero di andare altrove? La chiave starebbe secondo quanto scrive La Gazzetta di Modena tutta nel cartellino di Babacar.



L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, vorrebbe portare in Emilia l'attaccante della Fiorentina pagando il suo cartellino scontato di tre milioni di euro, ovvero i soldi previsti per la clausola rescissoria di Di Francesco e così dare il via libera al passaggio del tecnico a Firenze.