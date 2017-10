Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è oggi ospite del Festival del Calcio di Firenze. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Giacomo Brunetti: "Se mi sarei immaginato di tornare a Roma da allenatore? Assolutamente no, la mia scelta all'epoca era di staccare totalmente dal calcio. Poi aver preso uno stabilimento a Pescara mi ha dato la possibilità di smettere e fare la vita dei miei genitori. Poi però ti rendi conto che ti mancano tanti aspetti del campo e quindi ci vuoi tornare. La casualità ha voluto che io tornassi a Roma e credo sia per me una cosa unica. Lo faccio con grande voglia, ci sono pressioni differenti rispetto al Sassuolo, quelle interne però sono identiche, perché dei risultati devi portarli da una parte e dall'altra. Gli obiettivi sono diversi, ma comunque importanti. Avevo alcune opportunità, ma la scelta della Roma è stata legata al sentimento, alla possibilità di allenare la squadra di una città che mi ha dato tanto e a cui sono ancora legatissimo. Questo è stato uno stimolo in più, anche quando ero calciatore. Avevo la possibilità di andare in grandissime squadre italiane, anche più blasonate della Roma. Ma allora ho scelto il presidente, Franco Sensi, la persona che mi ha voluto più di tutti".



SU DZEKO - Di Francesco ha poi parlato dello sfogo di Edin Dzeko di qualche settimana fa: "Sono state parole sbagliate, perché non tutti sanno quello che si chiede a un calciatore. Serve tempo, è fondamentale in un ambiente difficile come il nostro".