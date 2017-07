Tre settimane all'inizio del campionato, per qualcuno però ci sarà da aspettare ancora un po' di più: Alessandro Florenzi non affretta i tempi, per recuperare al meglio dall'infortunio sarà a disposizione di Di Francesco solo dopo settembre. Da lì avrà inizio una stagione importante per lui, pronto a lottare per conquistarsi un ruolo da leader in campo e in spogliatoio per i giallorossi. Ma a ottobre ci sarà ancora posto per Florenzi?



QUANTA COMPETIZIONE - Vera e propria rivoluzione estiva per la Roma: sono partiti giocatori importanti come Rudiger, Mario Rui, Paredes e Salah e al loro posto Monchi ha scommesso su altri ritenuti funzionali al progetto di Di Francesco. Tutti (eccezion fatta per Moreno e Gonalons) potenziali concorrenti per Florenzi: la sua polivalenza e capace di giocare sia come esterno alto, terzino o mezzala non basta a garantirgli un ampio minutaggio, perché in tutte queste zone di campo il tecnico si ritrova con molte scelte al momento preferite al numero 24. In difesa Karsdorp e Kolarov sono le prime scelte, con Bruno Peres in seconda battuta. A centrocampo la situazione non cambia, soprattutto per quanto riguarda gli interni: Nainggolan e Strootman sono intoccabili, Pellegrini al Sassuolo ha stregato Di Francesco intenzionato a impiegarlo con costanza anche in giallorosso. Resta da definire la situazione esterni d'attacco, un reparto comunque già folto e 'accoppiato': Perotti e El Shaarawy a sinistra, Defrel e Under (il turco ha impressionato nel pre-campionato) che possono essere dirottati a destra in attesa dell'arrivo di una nuova ala, magari quel Mahrez chiodo fisso per la Roma; qualora la società capitolina riuscisse effettivamente a trovare l'intesa col Leicester per l'algerino gli spazi si ridurrebbero ulteriormente, pur con il doppio impegno Serie A-Champions League.



NUOVO CAPITAN FUTURO - Possibile un futuro lontano da Roma per Florenzi dunque? Non è uno scenario contemplato al momento né dal giocatore né dalla Roma, che vuole fare di Alessandro un'icona del club dopo l'addio di Francesco Totti. "Totti è leggenda, De Rossi capitano, io come mi vedo? (sorriso) Non ne ho idea, ma di certo vorrei essere nella Roma che vince uno scudetto", così Florenzi parla della pesante eredità di capitano e della possibilità di indossare nuovamente la fascia nell'intervista concessa a La Stampa. Nicchia, ma effettivamente i giallorossi lo considerano già il 'nuovo capitan futuro', pronto a subentrare a De Rossi quando quest'ultimo lascerà, sia tra due anni alla scadenza del contratto o più tardi. Quel ruolo è stato scomodo per DDR, ma per Florenzi la storia sarà diversa: De Rossi non è una figura mediaticamente ingombrante come Totti, e comunque gli anni di convivenza e attesa saranno meno di quelli impiegati dal 16 giallorosso per arrivare alla fascia. Florenzi ha dunque una missione: nonostante la partenza a handicap convincere Di Francesco e vincere la folta concorrenza, perché alla consacrazione come capitano vuole arrivarci da protagonista e non da comparsa.



