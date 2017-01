Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato di Berardi a Premium Sport, direttamente dallo stand Ferrante alla kermesse di moda di Pitti immagine in corso a Firenze: "Noi stiamo recuperando giocatori che non sono al meglio, non al top, questo ci permetterà di fare un girone di ritorno migliore. Berardi non è ancora nella condizione ottimale per poter giocare 90 minuti, ma valuteremo il suo stato fisico partita dopo partita. Domenico è stato sfortunato perché ha subito un infortunio i cui tempi di recupero sono stati più lunghi del previsto. Non è stato facile né per lui né per noi, mi auguro che possa tornare al meglio e fare cose importanti. Futuro? Ha bisogno di giocare, si vuole sentire un giocatore importante. Sassuolo è una cosa, quando poi si alza il livello c’è più competitività e deve essere bravo a gestire certe situazioni