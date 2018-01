Scontata la punizione, Radja Nainggolan è pronto a tornare titolare nella Roma. A darne conferma è stato questa mattina Eusebio, ospite di Pitti Uomo a Firenze: "". Parole che mettono la parola fine alla questione aperta con il video postato su Instagram nella notte di Capodanno, coi festeggiamenti, l'alcool, il fumo e le bestemmie. "Radja è stato il primo a scusarsi e a mettersi accanto ai nostri dirigenti in tribuna contro l'Atalanta. Abbiamo fatto una scelta etica, ora andiamo avanti".. In questo periodo abbiamo fatto male, prima invece ci siamo resi protagonisti di ottime cose, abbiamo una partita da recuperare e la voglia di tutti è di rimettersi in carreggiata. Fino a 20 giorni fa eravamo una rivelazione e avevamo fatto benissimo in Champions, non siamo quelli del primo tempo contro l'Atalanta. Lavoreremo in maniera tale e con positività, dobbiamo avere equilibrio e devo essere il primo a riportare la squadra ai livelli di qualche tempo fa"., ancora deve esprimere il suo potenziale. Credo nel 4-3-3, si andrà avanti con questo modulo. Lavorerò sul 4-3-3 e sulla testa dei giocatori, con positività visto che l'ambiente del calcio spinge troppo presto a giudizi negativi. Forse prima i giudizi erano stati troppo lusinghieri e ora troppo pessimisti, bisogna ritrovare equilibrio".