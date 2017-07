"La rosa è incompleta, peccato non poter lavorare di più qui, sarebbe stato bello far sentire il calore della gente ai nuovi acquisti". Eusebio Di Francesco è il protagonista della serata di Pinzolo. Il tecnico della Roma risponde in piazza alle domande dei tifosi ed è inevitabile tornare sul tema relativo a Francesco Totti, ormai prossimo alla firma per un nuovo incarico dirigenziale. "Spero abbia un ruolo ben definito. Ma si parla di Totti e della Roma, io invece ritengo che Totti è la Roma. I nazionali? Mi aspetto una crescita costante, non mi sento di dare giudizi affrettati".