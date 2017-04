La Repubblica di oggi scrive che Eusebio Di Francesco si è recentemente affidato al procuratore Fali Ramadani. Ramadani è divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento sul mercato per la Fiorentina, una sorta di direttore sportivo ombra a cui si affida il club gigliato soprattutto per fare affari all'estero.



Sarebbe questo un indizio importante circa il futuro viola del tecnico abruzzese che è in concorrenza sempre secondo il quotidiano citato con Pioli (le cui azioni sono fortemente in ribasso però), Spalletti e Di Biagio,