L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, a margine della presentazione del club di Dragonara, ha parlato al quotidiano abruzzese Il Centro.



RECUPERI PER IL NAPOLI - "Mi auguro di recuperare almeno Karsdorp e Schick, ma questo lo valuteremo all’inizio settimana prossima. In questa settimana ho impiegato tanti Primavera e questo mi aiuta a capire anche le loro doti".



PELLEGRINI E DE ROSSI - "De Rossi sembra più vicino al recupero, Pellegrini mi auguro di poterlo inserire in gruppo a metà settimana. Vediamo".



ESAME NAPOLI - "Uno dei tanti esami, come era quello di Milano. Per la Roma, come per tutti, gli esami non finiscono mai e questo sarà uno di quelli importanti. Come si batte il Napoli? Bisognerà entrare in campo con la mentalità gusta per fronteggiare la loro grande qualità. Cercare di offenderli come loro fanno con gli avversari, riportare le dinamiche della gara dalla nostra parte. Sarà difficile ma vi assicuro che sarà una bellissima partita".



SCHICK CONVOCATO - "Ce lo auguriamo, ma a Roma si ha troppa fretta di vedere i giocatori con un certo nome. Io mi auguro prima di tutto che arrivi nelle condizioni migliori, già forse prima abbiamo forzato alcune situazioni. Il ragazzo si è sempre messo a disposizione, forse fin troppo, non dicendo a volte come stesse realmente e questo non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni. Percentuali di convocazione? Non parlo più di Schick ma parlo della squadra, che spero arrivi alla partita nella condizione ottimale".



LE SCUSE DI D'ALEMA - "Mi fa piacere".