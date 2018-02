A volte per andare avanti serve fare un passo indietro e pescare dal passato la soluzione giusta. Ne aveva bisogno la Roma, che contro il Verona è tornata al successo dopo un miniciclo di crisi di cinque partite, aperto dalla sconfitta con la Juventus. La svolta per i giallorossi non è arrivata dal mercato, che ha regalato solo il già infortunato Jonathan Silva, e allora Eusebio Di Francesco si è lanciato in una rivoluzione tattica: si torna a un sistema di gioco di spallettiana memoria.



RITORNO AL PASSATO - Via il 4-3-3 che Di Francesco ha portato con sè dal Sassuolo e che il tecnico comunque difende dopo la partita ("Voglio ricordare che con il 4-3-3 questa squadra ha vinto il girone di Champions e ha fatto cose bellissime per quattro mesi"), al Bentegodi si rivede il 4-2-3-1 con il quale Luciano Spalletti ha trascinato la Roma fino al secondo posto finale nella scorsa stagione: Strootman e Pellegrini a presidio della difesa, Nainggolan in appoggio a Dzeko con El Shaarawy e Under larghi. Proprio il turco ci mette solo 43 secondi a sbloccare l'incontro, che nonostante vari tentativi i giallorossi non riescono a chiudere nel primo tempo (segue una ripresa più complicata per l'espulsione di Pellegrini). Cambio di modulo improvvisato? Di Francesco non ci sta e spiega: "Io sono un allenatore che non improvvisa, in settimana abbiamo lavorato con questo sistema di gioco e i ragazzi mi hanno dato le garanzie che volevo". Il coraggio di cambiare ha premiato Di Francesco, ora arriva anche il turno di chi lo ha ispirato?



ORA ANCHE SPALLETTI... - Se le cinque partite senza vittoria erano un breve periodo complicato per la Roma, l'Inter sta vivendo un momento di crisi ben più profonda: 10 partite senza gioia tra campionato e Coppa Italia (successo col Pordenone solo ai rigori), urgono rimedi immediati Luciano Spalletti ha lasciato intendere che presto i nerazzurri potranno cambiare veste tattica. "Noi delle cartucce da sparare le abbiamo ancora" annuncia il tecnico di Certaldo dopo il pareggio interno con il Crotone, il nodo principale riguarda gli esterni che ora finiscono a rischio: Candreva e Perisic sono due note dolenti dell'inverno nerazzurro, per questo sono al vaglio soluzioni che non escludono anche il taglio delle ali. Rombo con Rafinha o Candreva trequartista? Scenario complicato, le due punte non convincono Spalletti preoccupato dalle difficoltà di convivenza di Icardi con un altro centravanti. Altra possibilità l'albero di Natale con due mezze punte in appoggio a Icardi (qui tornerebbero in gioco anche Candreva e Perisic, con compiti diversi), ma è un'altra pazza idea a stuzzicare la fantasia di Spalletti: difesa a tre, sfruttando anche il nuovo arrivato Lisandro Lopez. Difesa a tre, trequartista o albero di Natale, ora Spalletti 'imita' Di Francesco: l'Inter cambia per uscire dalla crisi.



@Albri_Fede90