Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista per Mediaset Premium, ha parlato a Radio Kiss Kiss: ‘Sono rimasto stupito dalla prestazione di Chiesa, oltre a quelle di Bernardeschi e Insigne. Il numero dieci è molto richiesto, ma così come Chiesa è un prodotto del settore giovanile: la gara di ieri è stata un’apoteosi, davvero straordinaria. Nella partita di ieri mi sono rivisto in Bernardeschi e anche io feci la prima doppietta in Serie A contro il Napoli. Agli azzurri manca la ferocia che si ha dopo essere passati in vantaggio, ma questo manca quasi a tutti e solo la Juventus ce l’ha’.