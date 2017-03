L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Radio Blu: 'Per vincere a Bergamo la Fiorentina deve giocare a tremila. A me l’Atalanta ha impressionato tantissimo. Quella di Gasperini è una squadra che gioca senza paura, così possono puntare a qualsiasi obiettivo. Se la Fiorentina riuscisse a vincere contro l’Atalanta potrebbero cambiare gli scenari anche per il futuro perché la società dovrà anche capire chi ha gli attributi per giocare nella Fiorentina e chi no. Semplici è un allenatore semplice per un calcio che è semplice. Bisogna ripartire da un progetto da 3-5 anni basato sui giovani e investendo su questi. A Firenze serve chiarezza'.