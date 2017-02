Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e attuale commentatore per Mediaset Premium, esprime la sua opinione a proposito della sconfitta incassata dai viola martedì contro la Roma per 4-0 e sulle parole del tecnico Sousa nel dopo gara: 'Non so se Sousa ha voluto smorzare il momento ma sono parole che mi hanno lasciato perplesso perché Babacar non ha fatto una buona partita ed anche la squadra in generale, a parte i primi venti minuti. Sono dichiarazioni che non condivido, non è che si debba incolpare Babacar nello specifico ma poteva evitare Sousa di dire tutto ciò, perché non corrisponde a verità. Anche le parole riguardanti il fatto di aver mollato mi sono parse come le dichiarazioni di un allenatore che va verso la resa, non si può pensare che dopo venti minuti anche contro una squadra forte come la Roma si possa mollare. Sono messaggi che non vanno mandati e se i contenuti sono questi mi sembra dura anche in Europa League, contro una squadra che l’allenatore l’ha cambiato. La cosa che mette in allarme è che la Fiorentina non è mai stata così arrendevole, non può arrendersi dopo venti minuti e poi l’allenatore arrivare a dire che può capitare. Non vorrei che avesse perso definitivamente lo spirito combattivo, non avevo mai sentito nessuno dire queste cose'.