Antonio Di Gennaro, ex viola e attuale commentatore per Premium Sport, commenta così a Radio Blu le voci di mercato in uscita riguardanti la Fiorentina: 'Borja Valero, se ha tutti questi apprezzamenti questo vuol dire che è un giocatore ancora integro e pieno di energie. Non vedo perché privarsi bisogna dello spagnolo; lui ha espresso la volontà di rimanere, se la società vuole monetizzare è un conto altrimenti è auspicabile che la rifondazione riparta con una pedina come lui. E’ un giocatore di grande qualità, che può giocare da mezzala o da trequartista e fare da collante tra centrocampo e un attacco. Alla società manca la chiarezza. Se si vuole tornare in Europa Borja Valero è un giocatore su cui puntare. Bernardeschi? Se ancora non si è espresso le premesse di permanenza sono un punto interrogativo. La sua prestazioni di ieri sera è stata un po’ compromesso dal giocare sulla fascia sinistra, dato che lui preferisce partire sulla destra per poi accentrarsi. E’ giovane e deve mangiare ancora tanto pane duro'.