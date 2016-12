L’ex viola, Antonio Di Gennaro, a Radio Blu commenta il periodo della squadra di Sousa: ‘La Fiorentina deve stare un po’ attenta perché è una squadra che subisce tanto. Io non vedo una squadra con soli due centrocampisti e specie contro il Napoli servirà una formazione più accorta. La Fiorentina dovrò fare la partita perfetta sì in fase offensiva ma soprattutto in difesa dove lasciano troppi spazi. Mi sembra che Sousa abbia perso la forza da imprimere alla squadra. Non capisco l’esclusione di Chiesa visto che è quello più motivato in questo momento ed è meglio anche a livello tattico rispetto a Tello. Lo spagnolo è un problema per la Fiorentina, non salta neanche un uomo, senza considerare che non copre’.