Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Blu tra presente e futuro della squadra viola: ‘Per trovare un altro Gonzalo serviranno minimo 10 milioni di euro. Se alla Fiorentina si deve fare una rivoluzione allora bisogna ripartire da massimo 6-7 giocatori e vendere il resto. Un big come Kalinic deve andar via altrimenti mercato non lo fai. Bernardeschi per me per 50 milioni deve essere venduto. E’ giovane, deve crescere tanto perché alla fine ha fatto un anno e mezzo di Serie A. Se vendi questi due incassi circa 100 milioni e con questi fai una grande squadra’.