Michele Di Gregorio, portiere della Primavera dell'Inter, ha parlato a Gazzamercato della sua avventura all'Inter e dei suoi idoli: ''Per me l’Inter è una famiglia. Qui sono cresciuto e diventato uomo, dal direttore Samaden a tutti gli allenatori che ho avuto in questi anni, sino alle persone che lavorano per il settore giovanile: mi sono stati vicino in ogni momento. Da bambino l’idolo era Julio Cesar. Purtroppo non sono mai riuscito a incontrarlo. Adesso invece il modello è Handanovic. Mister Pioli mi chiamò in prima squadra perché c’era una emergenza infortuni, è stata una settimana fantastica. Allenarsi con tutti quei campioni è stato incredibile. Handanovic? Samir è stato eccezionale: mi riempiva di consigli e indicazioni, è una gran persona oltre che un campione. Con noi giovani è stato molto carino e paziente, ci incitava in continuazione''.