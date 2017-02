Una doppietta per indirizzare la partita fra Paris Saint Germain e Barcellona verso il club parigino. Protagonista indiscusso della gara è stato Angel Di Maria autore di due gol che valgono due piccoli recordo per l'esterno d'attacco argentino.



Il Fideo ha infatti realizzato i due gol da fuori area e il Barcellona non subiva una doppietta da lontano in Champions League dalla stagione 2003/04. Ma non è finita qui perchè l'ultimo argentino ad aver segnato una doppietta al Barcellona in Champions League era stato Abel Balbo, con la maglia della Fiorentina nel lontano 1999.