Angel Di Maria dice no alla Cina. Il nazionale argentino del PSG ha dichiarato a ESPN: "Come sempre ci sono state delle voci di mercato, ma sono molto felice a Parigi e lo è anche la mia famiglia. Questo conta molto per me, ho ancora due anni di contratto e intendo rispettarli. Ognuno è libero di pensarla come crede, si può andare a giocare in Cina anche più in là. Naturalmente si può essere sensibili alle quantità di denaro di cui stiamo parlando, ma non è il mio caso. Preferisco rimanere qui, essere felice a Parigi e centrare gli obiettivi che mi sono prefissato. Sono venuto al PSG per vincere la Champions League".