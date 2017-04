Marco Di Vaio, team manager del Bologna, ex attaccante di Juventus e Monaco, dice la sua a Sky sulla semifinale di Champions tra le sue vecchie squadre: " Tra le quattro è quella che ti lascia qualche speranza in più. La Juventus ha tutto da guadagnare da questa partita, così il Monaco potrà giocare in maniera più spensierata. È il sorteggio migliore per una squadra italiana. È una squadra storica, forte, in Francia lotta per il titolo ed è al vertice da inizio campionato. Secondo me la Juve ha la qualità per superarla, ha il pronostico a favore. Monaco si presta a tutto tranne che al calcio, lo stadio sarà pieno, ma a livello di attesa non ce ne sarà molta. È un posto molto particolare, di monegaschi ce ne sono pochi, amanti del calcio ancora meno"